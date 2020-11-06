اليوم .. المقاولون العرب يبدأ تدريباته استعدادا للموسم الجديد

يبدأ اليوم الجمعة، المقاولون العرب، تدريباته استعدادًا للموسم الكروي الجديد، بعدما منح الجهاز الفني لذئاب الجبل، اللاعبين راحة سلبية، بعد نهاية الدوري.
وكان المقاولون تعادل إيجابيًا أمام بيراميدز، بهدفين لكلاهما، في ختام الدوري الممتاز، وسجل الهدفين كريم مصطفى ، ومحمود السيد، وصنعهما طاهر محمد الذي رحل للنادي الأهلي.
يستعد المقاولون العرب، بقوة للموسم الجديد، من أجل المنافسة على المربع الذهبي، بالإضافة لمشاركته في كأسالكونفدرالية الأفريقية، في الموسم الجديد.
وكانت بعض المصادر أشارت إلى أن المواجهة الأولى للمقاولون بالكونفدرالية الأفريقية ستكون يوم 27 نوفمبر الجاري.
أكدت إدارة المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، ومحمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، دعمها للفريق الأول للموسم الجديد.
وعقدت إدارة المقاولون جلسة مع عماد النحاس خلال الأيام الماضية، من أجلمعرفة مطلباته استعدادا للموسم الجديد، وما يحتاجه الفريق من تدعيمات، ووعدت الإدارة النحاس بتنفيذها كاملةً.
في سياق متصل، أكد النحاس في تصريحاته بأنهم سيتم تدعيم جميع المراكز بصفقات جديدة عدا مركز حراسة المرمى.
وأبرم المقاولون العرب، حتى الأن صفقتين، هما، التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، ومن المنتظر أن يعلن المقاولون على صفقتين جديدتين هما، أحمد كابوريا، والتونسي هيثم الجويني نجم الترجي السابق.
أنهى المقاولون ، الموسم الماضي، في المركز الرابع برصيد 54 نقطة.
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