ريال مدريد ينافس بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد لضم هالاند

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، بعد التألق اللافت الذي ظهر به في الفترة الأخيرة.
وذكرت صحيفة اَس الإسبانية، أن ريال مدريد يرى أن إرلينج هالاند، مهاجم النادي المستقبلي، لما يمتلكه من قدرات تهديفية عالية.
وبحسب الصحيفة، فإن ريال مدريد سيسعى لضم المهاجم الشاب في صيف 2021، من بوروسيا دورتموند، كما أنه سيواجه منافسة شرسة مع ناديي بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.
وألمح التقرير إلى أن هناك بند في عقد اللاعب يسمح برحيله عن دورتموند في 2022 بمبلغ75 مليون يورو، لكن هانز يواكيم فاتسكة المدير التنفيذي لدورتموند كان قد نفى لصحيفة بيلد منذ وقت قصير أن مثل هذا البند ليس موجودا في عقد اللاعب.
ومن جانبها أكدت صحيفة اَس على أن البند موجود في عقد هالاند، ولكن كاتفاق شرفي بين النادي ووكيل اللاعب مينو رايولا، ولا يوجد مبلغ محدد لرحيل صاحب الـ20 عامًأ.
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