مدير عام شباب الشرقية يوضح أسباب حل مجلس إدارة الحسينية

قال أيمن عبدالمقصود مدير عام الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، إن سبب حل مجلس إدارة مركز شباب مدينة الحسينية هو مخالفة رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة الحسينية لقرارات الحظر فترة

وأضاف عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "ملعب بلدنا" الذى يذاع على فضائية صدى البلد أنه تم تعيين مجلس إدارة لمركز الشباب ثم لجنة إدارية لإدارة شئون المركز.

يذكر أن وزير الشباب أصدر قرار بحل مجلس إدارة مركز شباب مدينة الحسينية مطلع الشهر الماضى.

شباب مدينة الحسينية لقرارات الحظر فترة كورونا وفتح مركز الشباب.وأضاف عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "ملعب بلدنا" الذى يذاع على فضائية صدى البلد أنه تم تعيين مجلس إدارة لمركز الشباب ثم لجنة إدارية لإدارة شئون المركز.يذكر أن وزير الشباب أصدر قرار بحل مجلس إدارة مركز شباب مدينة الحسينية مطلع الشهر الماضى.

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