وزير الرياضة : رؤية الدولة المصرية فى عودة المسابقات المحلية كانت فى محلها

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الجمعة 6 نوفمبر 500 شاب من شباب مدينة الشروق والمدن المجاورة ماراثون الدراجات الهوائية والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تحت شعار " الرياضة حق للجميع " .

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الماراثون يأتي ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في جعل الرياضة إسلوب حياة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمشاركة مختلف الفئات من الشباب المصري في عدد من الأنشطة الرياضية التي تقيمها الوزارة بصفة منتظمة في محافظات الجمهورية والتي تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والصحية والمناعة لدي الشباب المصري والذي يعتبر الركيزة الأساسية في بناء الدولة المصرية .

انطلق الماراثون بمشاركة مختلف المراحل السنية من شارع جمال عبد الناصر بمدينة الشروق لينتهي بحديقة الدراجات بشارع الستين .

وفي سياق متصل افتتح وزير الشباب والرياضة جيم أوت دور ومضمار للدراجات بطول 1.5 كيلو متر بحديقة الدراجات مجانا والذي يأتي ضمن عدد من صالات الجيم المفتوح التي تقام في الحدائق العامة لتشجيع الشباب على الممارسة لتمرينات اللياقة البدنية.

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وفي سياق آخر أكد الدكتور أشرف صبحي سعادته بوصول ثلاث فرق مصرية لنهائيات البطولات الأفريقية لكرة القدم مشيراً إلى أن حرص ورؤية الدولة على عودة مسابقة الدوري العام لكرة القدم كانت في محلها والتي نتج عنها رفع

معدلات اللياقة البدنية لدي الفرق المصرية وهو ما ظهر خلال اللقاءات الأفريقية لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفي سابقة فريدة من نوعها وصلت 3 فرق مصرية بنهائيات الكونفدرالية الإفريقية ودوري أبطال أفريقيا.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة لجماهير الكرة المصرية بأهمية التحلي بالروح الرياضية خلال المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية مضيفاً إلي أهمية شعورهم بالفخر والاعتزاز بريادة مصر للقارة الأفريقية رياضياً.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على متابعة استعدادات المنتخب الوطني الأول الجارية لمواجهة توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

حضر الماراثون الدكتور ٱحمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة ، عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ، أشرف البجرمي وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.