الامارات | نجم تاريخي لليفربول: محمد صلاح سيحرجني

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تاريخي لليفربول: محمد صلاح سيحرجني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أسطورة ليفربول، والمدرب الحالي لفريق رينجرز، ستيفن جيرار إن الهداف المصري لـ"الريدز" محمد صلاح سيحرجه في الفترة المقبلة، في إشارة إلى أنه لن يتركه يستمتع برقمه الأوروبي المميز مع ليفربول.

وكان صلاح قد عادل الرقم التاريخي لجيرار كأفضل هداف لليفربول في تاريخ مسابقة دوري الأبطال بـ21 هدفا، وذلك حين سجل النجم المصري هدفا من خماسية ليفربول الثلاثاء الماضي في شباك أتالانتا الإيطالي ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وبعد أن تأكد لجيرار أن صلاح في طريقه للتربع على عرش الهدافين لليفربول في أوروبا، قال في تصريح صحافية لـ"ذي الصن": كنت أعلم أنها مسألة وقت قبل أن يعادل رقمي، والحقيقة أنه سيحرجني بذلك، لكنني سعيد لأجله، وأتمنى أن يسجل أكثر للفريق في الفترة المقبلة.

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