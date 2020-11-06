شكرا لقرائتكم جهاز الزمالك الطبي يطالب لاعبيه الدوليين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الجهاز الطبي للزمالك بقيادة محمد أسامة ، لاعبي الفريق الأبيض الدوليين الذين سينضمون لمعسكرات بلادهم خلال الأيام المقبلة، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة خوفا من تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا في ظل التخوفات من الموجة الثانية للفيروس والمرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وطلب الجهاز الطبي من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي اللذان انضما لمنتخبي تونس والمغرب علي الترتيب بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، كما طلب أسامة من اللاعبين الذين سينضمون لمعسكر المنتخب الوطني السبت ان يلتزموا بالتعليمات الطبية حفاظا علي سلامتهم خاصة ان المنتخب سيواجه توجو في توجو ضمن تصفيات أمم افريقيا ، في الوقت الذي تعاني منه توجو من انتشار ضخم للفيروس.

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و يستعيد الزمالك، جهود مهاجمه يوسف أوباما، فى مواجهة نادى مصر، المقرر لها يوم 21 نوفمبر الجارى، فى دور الثمانية من منافسات كأس مصر، بعدما تغيب اللاعب عن الفريق الأبيض فى اللقاء الأخير أمام الرجاء المغربى، فى إياب دور قبل النهائى بدورى أبطال إفريقيا، وذلك بسبب الإصابة التى تعرض لها فى الركبة وأبعدته عن فريقه فى الفترة الأخيرة.

وحدد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 21 نوفمبر موعداً لمباراتي الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، والزمالك أمام نادى إف سى، بدور الـ8 لكأس مصر، وتم إخطار الأمن للحصول على موافقة بإقامة المباراتين فى يوم واحد وتحديد الملاعب التى تستضيف اللقاءين، خاصة أنه كان هناك اتفاق بإقامة مباريات الأهلي والزمالك على يومين فى حال وجودهما بمحافظة واحدة.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تقرر إقامة مباراتي الأهلي والزمالك بكأس مصر فى نفس اليوم إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، فى ظل ارتباط الفريقين بالمواجهة التي تجمعهما يوم 27 نوفمبر بنهائى دوري أبطال أفريقيا.