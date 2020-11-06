شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون صخرة جديدة فى دفاعات الأهلى.. أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الأمر مسألة وقت فقط، قبل أن يعلن النادى الأهلى عن انضمام المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء، إلى صفوف القلعة الحمراء بشكل رسمى، وذلك بعدما وقع على عقود انتقاله إلى النادى الأهلى كأحدث صفقات القلعة الحمراء فى الميركاتو الجارى لتدعيم خط الظهر، وسط الكثير من الطموحات المتبادلة من الطرفين، فالفريق الأحمر يعانى من أزمات فى خط الظهر بسبب الغيابات والإصابات الطويلة التى عصفت بلاعبيه، فى الوقت الذى يطمح فيه بدر بانون لتدوين اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة الأفريقية مع أكبر أندية القارة السمراء.

ـ ولد بدر بانون 30 سبتمبر عام 1993

ـ بدأ مسيرته الكروية فى نادى الرجاء

ـ تبلغ قيمته التسويقية مليون ومائة ألف يورو

ـ لعب بانون 148 مباراة فى مختلف البطولات

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ـ سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 6 آخرين

ـ فيما لعب 19 مباراة أخرى مع فريق نهضة بركان

ـ شارك مع منتخب تونس فى 7 مباريات دولية

ـ سجل هدفا وحيدا

وكشف مصدر مطلع بنادى الرجاء المغربى أن المغربى بدر بانون مدافع الفريق عاد إلى بلاده رفقة بعثة الفريق، بسبب عائلته عقب الهزيمة من الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدف لينجح الزمالك فى التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعد المباراة التى جمعت بين الفريقان مساء الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز الزمالك فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض إلى النهائى بالفوز بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.

ورغم توقيع بدر بانون للأهلى إلا إنه فضل العودة إلى المغرب حيث وفقا للمصدر بالنادى المغربى إنه يرغب فى اصطحاب زوجته وابنه معه إلى القاهرة والانضمام إلى الفريق الأحمر.