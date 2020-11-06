شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف بطولة الجمهورية لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، إقامة بطولة الجمهورية فى الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر المقبل، ضمن بطولات الموسم الجديد، على أن تقام البطولة في المركز الأولمبى بالمعادى لتدريب الفرق القومية.

من ناحية أخرى، يعود ثنائى ألعاب القوى من كينيا خلال اليومين المقبلين بعد المشاركة فى معسكر إعداد ضمن الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021,

Advertisements

واعتمد اتحاد القوى الميزانية والحساب الختامي خلال الجمعية العمومية التى عقدت الأسبوع الماضى بحضور الهيئات الرياضية أعضاء الاتحاد.

واستطاعت بطلة المنتخب المصري لألعاب القوى بسنت حميدة أن تحقق انجازاً كبيرا بتحطيم الرقم القياسي المصري والحصول على الميدالية الذهبية والمركز الاول فى لقاء كلادينو الدولي بدولة التشيك وذلك فى سباق 100 متر متفوقة بذلك على ايطاليا التي جاءت فى المركز الثاني وفرنسا التي حصلت على المركز الثالث ويعد لقاء كلادينو الدولي من أهم اللقاءات الدولية السنوية حيث يجتمع فيه ابطال العالم .

دخل ثنائى منتخب العاب القوى حمادة الدشناوى ، وسالم محمد سالم ، في معسكر خارجى بكينيا لمدة 15 يوما ، على أن ينتهى منتصف نوفمبر الجارى ، في إطار خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، وجاءت المشاركة في المعسكر دون الحصول على دعوة ، بل أنها ضمن اجندة الاتحاد لتاهيل اللاعبين للبطولات المقبلة المؤهلة لطوكيو .