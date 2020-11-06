شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يعلن قائمة لاعبى الزمالك اليوم للانضمام للفراعنة استعدادا لتوجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، اليوم أسماء اللاعبين الدوليين من صفوف الزمالك اليوم، حتى ينضموا لمعسكر المنتخب استعداداً لمباراتى الفراعنة أمام توجو المقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبر الجارى. ومن المتوقع أن تضم قائمة لاعبى الزمالك كلا من محمد أبو جبل وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود الونش وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

وكان الزمالك قد صعد لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربى، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الفريق الأبيض إلى دور النهائى من منافسات دورى الأبطال لمواجهة الأهلى يوم 27 نوفمبر الجارى.

وكان حسام البدرى قد أكد أن نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك لن يكون له تأثير على المنتخب، خاصة بعد تأجيله ليوم 27 نوفمبر، مشيداً بالروح المعنوية العالية للاعبى الأهلى والزمالك.

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وكشف البدرى عن سبب استبعاد أحمد فتحى ظهير الأهلى المنضم حديثا بيراميدز وأنه لأسباب فنية بالنظر للمستقبل، فى ظل الرغبة فى بناء جيل جيد لمنتخب مصر.

وأضاف حسام البدرى، فى مؤتمر صحفى أمس، أن هناك احتمالا لانضمام كهربا جناح الأهلى لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحسابات كلها فنية وليس أى شيء آخر، وهناك احتمالية لضم كهربا لتعويض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى الجديد المصاب.

ويأتى مؤتمر حسام البدرى المنعقد حاليا فى ظل الاستعدادات التى يخوضها الفراعنة، حيث يستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى تدريباته استعدادًا لمباراتى توجو يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى فى الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 بالكاميرون، حيث يستضيف الفراعنة منتخب توجو فى اللقاء الأول على أن يقام اللقاء الثانى بتوجو يوم 17.