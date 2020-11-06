شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: رؤية الدولة المصرية فى عودة المسابقات كانت فى محلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، سعادته بوصول ثلاث فرق مصرية لنهائيات البطولات الأفريقية لكرة القدم، مشيراً إلى أن حرص ورؤية الدولة على عودة مسابقة الدورى العام لكرة القدم كانت فى محلها ونتج عنها رفع معدلات اللياقة البدنية لدى الفرق المصرية، وهو ما ظهر خلال اللقاءات الأفريقية لأندية الأهلى والزمالك وبيراميدز، وفى سابقة فريدة من نوعها وصلت 3 فرق مصرية لنهائيات الكونفدرالية الأفريقية ودورى أبطال أفريقيا.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة لجماهير الكرة المصرية بأهمية التحلى بالروح الرياضية خلال المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية، مؤكداً أهمية شعورهم بالفخر والاعتزاز بريادة مصر للقارة الأفريقية رياضياً.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على متابعة استعدادات المنتخب الوطنى الأول الجارية لمواجهة توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الجمعة 6 نوفمبر 500 شاب من شباب مدينة الشروق والمدن المجاورة ماراثون الدراجات الهوائية والذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تحت شعار " الرياضة حق للجميع " .

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وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الماراثون يأتى ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى جعل الرياضة إسلوب حياة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمشاركة مختلف الفئات من الشباب المصرى فى عدد من الأنشطة الرياضية التى تقيمها الوزارة بصفة منتظمة فى محافظات الجمهورية والتى تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والصحية والمناعة لدى الشباب المصرى والذى يعتبر الركيزة الأساسية فى بناء الدولة المصرية .

انطلق الماراثون بمشاركة مختلف المراحل السنية من شارع جمال عبد الناصر بمدينة الشروق لينتهى بحديقة الدراجات بشارع الستين .

وفى سياق متصل افتتح وزير الشباب والرياضة جيم أوت دور ومضمار للدراجات بطول 1.5 كيلو متر بحديقة الدراجات مجانا والذى يأتى ضمن عدد من صالات الجيم المفتوح التى تقام فى الحدائق العامة لتشجيع الشباب على الممارسة لتمرينات اللياقة البدنية

حضر الماراثون الدكتور ٱحمد الشيخ المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، أشرف البجرمى وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.