شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخاطب اللجنة الخماسية للحفاظ على حق المشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى سموحة خطاباً إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الفريق السكندرى بالمشاركة فى البطولة العربية، بعدما أنهى سموحة الدورى الماضى فى المركز الخامس. وكتب المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "أرسلنا اليوم خطابا إلى اللجنة الخماسية فى اتحاد كرة القدم نحفظ حقنا فى لعب البطولة العربية لأننا الخامس فى الدوري العام، ولا يمكن تجاهل هذا الترتيب فى حقنا فى لعب البطولة العربية، بالإضافة إلى أن سموحة نادٍ جماهيرى ويضم 125 ألف أسرة مصرية".

وأضاف عامر، "لا ننسى زحف جماهير سموحة خلف فريقها فى نهائي كأس مصر عام 2018 وأعدادها الضخمةً التى أزهلت الجميع والتى شاهدت سلب حق فريقها من الفوز بكأس مصر في ذلك اليوم كما حدث في استاد القاهرة في نهائي كأس موسم 2014.



فرج عامر

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وتابع، "لن نلجأ إلى الإعارات إلا في حالات الضروة وسنبني فريق كرة قدم بمجهودات ذاتية يجعلنا نفتخر به ونسعد بنتائجه والله الموفق".

واختتم عامر قائلا، "شرف لنا تهافت شباب اللاعبين المتميزين على الانضمام لفريق سموحة الاول لكرة القدم لإعادة تجارب المتألقين من النجوم الذين انضموا للمنتخبات القومية المصرية والأفريقية من لعبهم في سموحة بالرغم من الاغراءات المالية الخيالية التي تقدمها الأندية الاخري وخاصة الصاعدة إلى الدوري الممتاز".



فرج عامر 2

وقرر مجلس إدارة سموحة العودة للائحة الفريق القديمة التى كان معمول بها قبل التعاقد مع حسام حسن كمدير فنى للموج الأزرق والتى كانت محفزة للاعبين مع بداية الموسم الحالى والتى كبدت خزانة مبالغ كبيرة. وقام الجهاز الإدارى لسموحة باستدعاء اللاعبين وأكد لهم أنهم سيقوموا بتعديل اللائحة والعودة للعمل بالنظام فى الموسم الماضى قبل مجئ حسام حسن.