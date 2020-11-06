شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواصل تدريباته بمعسكر المركز الأولمبى فى المرحلة الأولى من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان تدريباته اليومية فى معسكره بالمركز الأولمبى، حيث اقترب أبناء الجنوب من إنهاء المرحلة الأولى من الإعداد تحت القيادة الفنية لسامى الشيشينى مدرب الفريق، حيث من المقرر أن يبدأ الفريق مرحلة جديدة من الإعداد فى معسكر آخر بالإسكندرية يوم 9 نوفمبر الجارى، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب للموسم الجديد بالدورى العام، حيث يطمح أسوان لمواصلة العروض القوية التى أنهوا بها الدورى الماضى.

وأنهى مسئولو أسوان صفقة استعارة عبد الوهاب إسماعيل، لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبى، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووقع اللاعب على عقد انضمامه لأسوان فى حضور سمير الحاوى وكيل أعمال اللاعب ومحمود سمكة إدارى أسوان.



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وكان سامى الشيشينى، المدير الفنى الجديد لفريق أسوان، قد تولى المسئولية بشكل رسمى بعد قيادته لمران الفريق لأول مرة يوم الثلاثاء الماضى، فى المعسكر المقام حالياً بالمركز الأوليمبى استعداداً للدورى فى الموسم الجديد ، وكان اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان قد أكد فى تصريحات خاصة أنه يتم التشاور مع الجهاز الفنى للفريق سواء فى مصير الراحلين عن أسوان أو الصفقات المنتظرة.

من جانبه أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة، أنه قام بتجهيز فندق إقامة اللاعبين وكذلك ملعب التدريب بالنادى استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعدما خاض الفريق جميع مبارياته فى الدور الثانى من الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظرف فيروس كورونا.

فى سياق آخر، أرسل النادى المصرى فاكسًا إلى نادى أسوان برئاسة أحمد سليمان، لطلب ضم ثنائى الفريق ابراهيم جلال ومحمود نعيم، خلال الميركاتو الجارى، لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدى استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد تألقهما مع أبناء الجنوب خلال موسم 2019/2020، وما زالت إدارة أسوان تدرس عروض الرحيل للثنائى خاصة بعد رحيل كل من مسعد عوض حارس مرمى الفريق إلى وادى دجلة وأحمد عامر إلى نادى الجونة.