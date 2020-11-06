شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يصعد لنهائى دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 6 نوفمبر 1982 صعد الأهلى لأول مرة فى تاريخه لنهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد فوزه برباعية دون رد على ضيفه إينوجو رينجرز النيجيرى، فى إياب نصف نهائى نسخة 1982، سجل أهداف الأهلى كل من محمود الخطيب هدفين، وخالد جادالله، ومختار مختار هدفا، وكان الأهلى قد خسر فى مباراة الذهاب فى نيجيريا بهدف دون رد ليصعد للنهائي ويهزم كوتوكو الغانى ويحصد اللقب الأفريقي الأول فى تاريخ القلعة الحمراء.

ويتصدر الأهلى قائمة الفائزين بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات وهو الفريق الوحيد الذى ضم كأسين من البطولة مدى الحياة، حيث ينص نظام البطولة على احتفاظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات على الكأس مدى الحياة.

ويعد الأهلى أيضا أكثر الفرق مشاركة فى البطولة حيث شارك 30 مرة، ويعتبر وائل جمعة نجم الأهلى السابق الأكثر تتويجا باللقب حيث حمل الكأس 6 مرات.

وتسيدت الفرق المصرية البطولة حيث حصلت على اللقب 14 مرة منها الأهلى 8 القاب والزمالك 5 القاب و الإسماعيلى لقب واحد.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.