شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. آل جمعة عائلة فازت بالأميرة السمراء مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة يوم 27 نوفمبر الجارى ، حيث المواجهة المرتقبة بين فريق الأهلى و الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا ، وحسم البطل الأفريقي، والمتوج باللقب، حيث يسعى كل فريق للتتويج باللقب، بالنسبة للأهلى يريد الحصول على البطولة التاسعة، بينما الزمالك باحثا عن اللقب الأفريقي السادس.

ومهما كانت نتيجة المباراة بفوز أي من الفريقين ، فهناك عائلة لن تعرف الحزن في هذا اليوم ، و لن تنتظر نتيجة اللقاء ، حيث انها حسمت اللقب، و توجت بالبطولة الأفريقية ، وإن لم تكن احتفلت بالأميرة السمراء مبكرا ، ألا وهى عائلة جمعة ، حيث يلعب الشقيقان صالح جمعة و عبد الله جمعة بناديى الأهلى و الزمالك على الترتيب .

فوز الاهلى يعنى سعادة وفرحة في منزل عائلة جمعة ، لتتويج صالح باللقب مع فريقه، وفى المقابل فوز الزمالك يعنى احتفال عبد الله جمعة باللقب مع القلعة البيضاء .

وبين فوز الأهلى أو الزمالك سيتوج أحد الشقيقان بالبطولة الأفريقية ، و يتوج مع فريقه على منصة الأبطال، التي ستشهد لأول مرة في تاريخ البطولة بنسخها السابقة التي تصل الى 56 بطولة ، مواجهة مصرية خالصة طرفاها الأهلى و الزمالك.



جمعة فى الاهلى

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جمعة و السيارة



جمعة وكاس الكونفدرالية



صالح جمعة



صالح وعبد الله جمعة



عبد الله فى احد التدريبات



عبد الله وصالح