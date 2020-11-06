شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف مفاوضات تدعيم حراسة المرمى ويفاضل بين جاد وبسام والشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثّف مسئولو النادي الأهلي اتصالاتهم مع نظرائهم في ناديي إنبي وطلائع الجيش لضم محمود جاد حارس الأول أو محمد بسام حارس الثاني خلال فترة الإنتقالات الصفيية الجارية بعدما أكدت لجنةالتخطيط للكرة بالنادي برئاسة محسن صالح على ضرورة تدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق وهو الإقتراح الذى وافق عليه بل طلبه الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الذى أوصى بالتعاقد مع حارس مرمى لذا فتحت إدارة الأهلي خطوط إتصالات مع ناديي إنبي والطلائع لضم جاد أو بسام مع ظهور إتجاه ثالث في القلعة الحمراء يُطالب بالتعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الذى يراه كثيرون يمتلك مواصفات الحارس القوي والمنُاسب لشخصية الأهلي .

وتتفاوض إدارة القلعة الحمراء مع الحراس الثلاثة خلال الفترة الحالية من أجل ضم أحدهم للفريق الصيف لجاري بعدما تم الإتفاق على أن هذا المركز يحتاج تدعيماً بعد رحيل شريف إكرامي مؤخراً لبيراميدز.

على صعيد متصل ، عقد محمود الخطيب رئيس النادي إجتماعاً مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في فرع الاهلي بالشيخ زايد امتد لقرابة الـ3 ساعات، وشهدت الجلسة بحث عدد من الملفات الهامة، أبرزها التحضيرات لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك وتحديد اللاعبين الراحلين وكذلك الصفقات الجديدة، ونجح الأهلي في ضم طاهر محمد طاهر والمغربي بدر بانون واحمد رمضان بيكهام فيما لازال هناك مفاوضات مكثفة مع الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز، كما تشهد الجلسة حسم الأسماء العائدة من الإعارة، وكذلك اللاعبين الراحلين عن النادي.