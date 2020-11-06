شكرا لقرائتكم الخطيب يناقش مع موسيماني تطورات صفقة انضمام سيرينو للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر تطورات جهود الأخير للتعاقد مع الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما جدد مسئولو القلعة الحمراء رغبتهم في ضم اللاعب الصيف الجاري بدلاً من السنغالي آليو بادجي.

وعقد الخطيب جلسة خاصة مع موسيماني مؤخراً بفرع الشيخ زايد لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة ويأتي في مقدمتها العروض المحلية والخارجية لأكثر من لاعب بالفريق بجانب الصفقات الجديدة والتدعيمات التي يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وتطرقت الجلسة لتطورات مفاوضات موسيماني مع صن داونز لحسم صفقة سيرينو للأهلي في ظل العلاقة القوية الى تربط المدير الفني للأهلي بإدارة صن داونز بعدما قام بتدريب الفريق الجنوب أفريقي لمدة ثمانية أعوام حصد معه خلالها العديد من الأنجازات المحلية والقارية أبرزها الفوز بدوري أبطال أفريقيا عا 2016.

من ناحية أخرى ، يتسلم بيتسو موسيماني تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قبل مران الغد تقريراً عن موقف المصابين في الفريق ومدى إستجابتهم للعلاج الذي يخضون له خلال الفترة الماضية للتعافي من الأصابات المختلفة التى يُعانون منها ، وتضم قائمة المصابين في الأهلي أكثر من لاعب وهم محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير ويعاني هذا الثنائي من إصابات طويلة ومعهم الثنائي حسين الشحات ورامي ربيعة الذي تبدو حظوظ مشاركته في نهائي أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك قوية بعد إقتراب تماثله للشفاء .

فيما يعقد موسمياني جلسة مع جهازه المعاون غداً السبت من أجل وضع خطة الفريق وبرنامج التدريبات استعداداً لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري بحيث يبدأ الاهلي غداً التدريبات بعد راحة حصل عليها لمدة 6 أيام، ويبحث المدرب الجنوب أفريقي مع معاونيه خطة الأهلي للفترة المقبلة وخطة الحمل التدريبي للنهائي الافريقي بالتنسيق مع جهازه المعاون في ظل تعرض أكثر من لاعب بالفريق للأصابة بجانب تواجد الدوليين مع منتخبات بلادهم.