شكرا لقرائتكم سموحة يخاطب اتحاد الكرة للحفاظ على حق المشاركة فى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل نادى سموحة، خطاباً إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، للحفاظ على حقوق الفريق السكندرى بالمشاركة فى البطولة العربية، وذلك بعدما أنهى سموحة الدورى الماضى فى المركز الخامس، وكتب المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: أرسلنا اليوم خطاب الي اللجنة الخماسية فى اتحاد كرة القدم نحفظ حقنا في لعب البطولة العربية لأننا الخامس في الدوري العام، ولايمكن تجاهل هذا الترتيب في حقنا في لعب البطولة العربية، بالإضافة الى أن سموحة نادي جماهيري ويضم 125 ألف أسرة مصرية .

أضاف عامر: لا ننسى زحف جماهير سموحة خلف فريقها في نهائي كأس مصر عام 2018 وأعدادها الضخمةً التى أزهلت الجميع والتى شاهدت سلب حق فريقها من الفوز بكأس مصر في ذلك اليوم كما حدث في استاد القاهرة في نهائي كأس موسم 2014.

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وواصل: لن نلجأ إلى الإعارات إلا في حالات الضروة وسنبني فريق كرة قدم بمجهودات ذاتية يجعلنا نفتخر به ونسعد بنتائجه والله الموفق.

واختتم: شرف لنا تهافت شباب اللاعبين المتميزين على الانضمام لفريق سموحة الاول لكرة القدم لإعادة تجارب المتألقين من النجوم الذين انضموا للمنتخبات القومية المصرية والأفريقية من لعبهم في سموحة بالرغم من الاغراءات المالية الخيالية التي تقدمها الأندية الاخري وخاصة الصاعدة إلى الدوري الممتاز.

وقرر مجلس إدارة سموحة العودة للائحة الفريق القديمة التى كان معمول بها قبل التعاقد مع حسام حسن كمدير فنى للموج الأزرق والتى كانت محفزة للاعبين مع بداية الموسم الحالى والتى كبدت خزانة مبالغ كبيرة. وقام الجهاز الإدارى لسموحة باستدعاء اللاعبين وأكد لهم أنهم سيقوموا بتعديل اللائحة والعودة للعمل بالنظام فى الموسم الماضى قبل مجئ حسام حسن.