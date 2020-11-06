شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يرفض الصفقات التبادلية في بيع عامر عامر للإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه أبلغ مسئولو الاسماعيلى أن فكرة عقد صفقات تبادلية لإتمام صفقة انتقال عامر عامر حارس مرمى الفريق للدراويش مرفوضة ، وقال خال مهدى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"تلقينا اتصالات من مسئولي الاسماعيلى للحصول على خدمات عامر عامر ورحبنا بالفكرة للإستفادة المادية من بيع الحارس الى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادى في يناير المقبل".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى :"الاسماعيلى عرض علينا الحصول على صفقة تبادلية بين الناديين في مقابل تخفيض المبلغ المطلوب للإستغناء عن عامر عامر ولكننا رفضنا الفكرة ونصر على تقاضى المبلغ المطلوب نظير إتمام الصفقة".

عامر صاحب الـ33 عاما انضم إلى الإنتاج الحربي قادما من الجونة في صيف 2015 وفيما بعد أصبح أحد ركائز ونجوم الفريق الأول ـ وشارك هذا الموسم في 25 مباراة استقبل خلالها 25 هدفا وخرج بشباك نظيفة 11 مرة.

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على جانب آخر،يبدأ عصر اليوم الجمعة فريق الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، الاستعداد للموسم الجديد الجمعة على ملعبه بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة خمسة أيام عقب مباراتهم مع مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للدورى والتى انتهت بالتعادل السلبى، وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدوري ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

على صعيد مختلف، تعكف لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدي مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق، على حسم الصفقات المنتظر التعاقد معها فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وبعد عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا، حيث خاض الفريق 17 لقاء خسر 8 لقاءات وفاز فى ستة مباريات وتعادل فى ثلاثة مباريات، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق ثم خسر من وادى دجلة برباعية مقابل هدف ثم فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من الإسماعيلى بهدف دون رد ثم فاز على نادى مصر بثلاثة أهداف دون رد ثم فاز على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف وأخيراً تعادل سلبياً مع مصر المقاصة.