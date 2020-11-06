شكرا لقرائتكم إقامة بطولة الجمهورية لألعاب القوى 9 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد العاب القوى برئاسة سيف شاهين إقامة منافسات بطولة الجمهورية ، خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر المقبل ، ضمن بطولات الموسم الجديد ، على أن تقام البطولة في المركز الاولمبى بالمعادى لتدريب الفرق القومية .

من ناحية أخرى يعود ثنائى ألعاب القوى من كينيا خلال اليومين المقبلين ، بعد المشاركة في معسكر إعداد ضمن الاستعداد لدورة الالعاب الاولمبية ، بطوكيو 2021

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واعتمد اتحاد القوى الميزانية و الحساب الختامي ، خلال الجمعية العمومية التي عقدت الأسبوع الماضى بحضور الهيئات الرياضية أعضاء الاتحاد .

استطاعت بطلة المنتخب المصري لألعاب القوى بسنت حميدة أن تحقق انجازاً كبيرا بتحطيم الرقم القياسي المصري والحصول على الميدالية الذهبية والمركز الاول فى لقاء كلادينو الدولي بدولة التشيك وذلك فى سباق 100 متر متفوقة بذلك على ايطاليا التي جاءت فى المركز الثاني وفرنسا التي حصلت على المركز الثالث ويعد لقاء كلادينو الدولي من أهم اللقاءات الدولية السنوية حيث يجتمع فيه ابطال العالم .

دخل ثنائى منتخب العاب القوى حمادة الدشناوى ، وسالم محمد سالم ، في معسكر خارجى بكينيا لمدة 15 يوما ، على أن ينتهى منتصف نوفمبر الجارى ، في إطار خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، وجاءت المشاركة في المعسكر دون الحصول على دعوة ، بل أنها ضمن اجندة الاتحاد لتاهيل اللاعبين للبطولات المقبلة المؤهلة لطوكيو .