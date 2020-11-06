"البعض لا يفهم في الكرة".. خالد الغندور يفسر مقارنته مصطفى محمد برونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على منتقدي تصريحاته الأخيرة بشأن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، مشيرا إلى أن فكرة وضعه في مقارنة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، تبدو منطقية.

وكان الغندور قال في تصريحات عبر برنامجه الذي يُبث عبر قناة الزمالك: "مع احترامي لكرستيانو رونالدو، عندنا مصطفى محمد من أفضل لاعبي العالم في ضربات الرأس"، قبل أن يعدد مميزات اللاعب. (طالع التفاصيل)

وعاد الغندور ليفسر تصريحاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم الجمعة قائلا: "فيه ناس بتاخد الموضوع تريقة، ولكن للأسف دول ناس مش بتفهم في الكرة".

وأضاف: "مرة ثانية، مصطفى محمد من أفضل لاعبي العالم في إحراز أهداف بالرأس، وهو هدّاف القارة الإفريقية تحت 23 سنة وإحرز أهداف مستحيلة بضربات الرأس".

وأكمل: "مثال صغير، ميسي أفضل لاعب في العالم لا يمتلك موهبة ضربات الرأس نهائيا، ومحمد صلاح من أفضل لاعبي العالم لا يمتلك موهبة إحراز الأهداف بالرأس".

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وأوضح: "مقارنتي بكريستيانو رونالدو من منطلق إننا نمجد مثلا في ارتقاء كريستيانو، وإنه تعدى الـ2 متر و44 سم، وكريستيانو من أفضل لاعبي العالم في ضربات الرأس، ومصطفى محمد لا يقل عن أي لاعب في العالم في ضربات الرأس، ولكن إحنا عندنا عقدة من الأجنبي، وكأن لاعب مصري لو امتلك موهبة لا يمكن أن نجعله عالميًا".

وواصل: "مثلا كابتن طاهر أبو زيد وحمزة الجمل ومحمود أبو الدهب من أقوى شويطي العالم، ومثلا عبد الستار صبري كان مثل أعلى لكريستيانو عندما كان يلعب في بنفيكا وكان كريستيانو يبدأ مشواره".

واستطرد: "أخيرا، هل حد عنده اعتراض على أن مصطفى محمد من أفضل المواهب الصاعدة في العالم في ضربات الرأس؟ هذه هي رؤيتي بالظبط كده".

وأتم خالد الغندور قائلا: "لما قلت أن أشرف بنشرقي صفقة القرن للزمالك، وكان المواقع والصفحات المنتمية وبعض الإعلاميين بيتريقوا على كلامي، ودلوقتي بيمدحوا في اللاعب، أخيرا صعب يكون عندك رؤية وعين بتفهم".