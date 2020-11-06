شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام القراء حول تأييد حضور الجمهور لنهائي أفريقيا بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع الرأى الأخير الذي أجراه الخليج 365 لقرائه حول رأيهم في حضور الجمهور المصري لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، انقسم المشاركون في الاستطلاع بين مؤيد للعب المبارة بجماهير، ورافض لفكرة حضور الجمهور، في ظل انتشار فيروس كورونا.



استطلاع الخليج 365

50% من المشاركين في الاستطلاع أيدوا حضور الجمهور، بينما جاءت النسبة مماثلة للرافضين.

ويلعب الأهلى والزمالك مباراة الدور النهائي بدوري أبطال أفريقيا، لأول مرة في التاريخ أن تجمعهم المباراة النهائية، حيث يلتقى قطبا الكرة المصرية يوم 27 نوفمبر الجارى، في الدور النهائي الذي يلعب من مباراة واحدة، حيث يحاول المارد الأحمر الابتعاد بأرقام البطولة بعيداً بتحقيق اللقب التاسع، فيما يحاول البيت الأبيض تحقيق لقبه السادس في البطولة، وتضييق الفارق مع شقيقه المصري إلى بطولتين فقط.