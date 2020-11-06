شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أحمد نخلة يحفر أسمه فى تاريخ الأهلي بالهدف الذهبي أمام الهلال السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد نخلة لاعب الأهلى بعد نزوله في المباراة بلحظات فى إحراز الهدف الذهبى فى مرمى شباك الهلال السعودى بالبطولة العربية عام 1996، ليفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ويتأهل إلى نهائى البطولة، لمواجهة الرجاء المغربى .

في المباراة النهائية نجح الأهلي بالفوز علي الفريق المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى استاد القاهرة الدولى فى مباراة كبيرة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا وأحرز أهداف الأهلى كل من مجدى طلبة وهادى خشبة ووليد صلاح الدين، ليتوج المارد الأحمر بأول بطولة عربية فى تاريخه، وسط مشاركة أندية كبيرة من الوطن العربي.

جاء الاهلى فى المجموعة الأولى مع فريق اتحاد بليدة الجزائرى وفريق شباب رفح الفلسطيني، ولعب أول مباراة مع فريق اتحاد شباب بليدة الجزائرى واكتسح الأهلى الفريق الجزائرى بنتيجة كبيرة قوامها بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وأحرز أهداف الأهلى الخمسة: مشير حنفى، حسام حسن، وليد صلاح الدين، أحمد كشرى، وسيد غريب.

ثم خاض الأهلى مباراة سهلة مع فريق شباب رفح ألفلسطينى ويفوز فوز عريض 7-0، وأحرز أهداف الأهلى، أحمد كشرى خمسة أهداف، وإبراهيم حسن ومجدى طلبة لكل منهما هدف، ليصعد الأهلى للدور قبل النهائى ويواجه الهلال السعودى ويفوز الأهلى فى هذه المباراة بهدفين لمجدى طلبة وأحمد نخلة "هدف ذهبى" بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.