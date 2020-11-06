شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يعلن القائمة النهائية للمنتخب غدا استعدادا لتوجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري غداً السبت عن القائمة النهائية لمباراتي توجو المقرر لهما يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقي 20122 ، حيث يرغب البدري في الاستقرار على القائمة النهائية والتركيز معهم والتي لن تخرج عن 26 لاعبا.

ويتواجد في معسكر المنتخب الأول 19 لاعبا هم مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) و محمد الشناوي و محمد هاني و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدي فتحي و محمد مجدي أفشة " الأهلي" ، على أن ينضم لاعبو الزمالك خلال الساعات المقبلة، و المحترفين بداية من يوم 9 نوفمبر وهم محمد صلاح و محمد النني و محمود تريزيجيه و أحمد حجازي و أحمد حسن كوكا يومى 9 و 10 نوفمبر الجاري.