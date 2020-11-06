شكرا لقرائتكم موسيمانى يتسلم تقريراً من طبيب الأهلى عن موقف المصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتسلم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قبل مران الغد تقريراً عن موقف المصابين في الفريق ومدى إستجابتهم للعلاج الذي يخضون له خلال الفترة الماضية للتعافي من الأصابات المختلفة التى يُعانون منها ، وتضم قائمة المصابين في الأهلي أكثر من لاعب وهم محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير ويعاني هذا الثنائي من إصابات طويلة ومعهم الثنائي حسين الشحات ورامي ربيعة الذي تبدو حظوظ مشاركته في نهائي أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك قوية بعد إقتراب تماثله للشفاء .

فيما يعقد موسمياني جلسة مع جهازه المعاون السبت المقبل من أجل وضع خطة الفريق وبرنامج التدريبات استعداداً لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري بحيث يبدأ الاهلي غداً التدريبات بعد راحة حصل عليها لمدة 6 أيام، ويبحث المدرب الجنوب أفريقي مع معاونيه خطة الأهلي للفترة المقبلة وخطة الحمل التدريبي للنهائي الافريقي بالتنسيق مع جهازه المعاون في ظل تعرض أكثر من لاعب بالفريق للأصابة بجانب تواجد الدوليين مع منتخبات بلادهم.

من ناحية أخرى ، طلب نادي الرجاء المغربي من نظيره الأهلي تسديد قيمة صفقة بدر بانون مدافع الأول "كاش"، وقال مصدر في القلعة الحمراء إن المفاوضات التى تمت على مدار الأيام الماضية بين الأهلي والنادي المغربي بشأن ضم الأول مدافع الأخير بدر بانون شهدت مُطالبة النادي المغربي من الأهلي تسديد قيمة الصفقة (مليوني دولار ) دُفعة واحدة وهو ما يبحثه الأهلي حالياً خاصة وأن المبلغ كبير ويزيد عن الـ31 مليون جنيه، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لتسديد قيمة الصفقة للنادي المغربي بعدما إنهى الأهلي الصفقة تقريباً.