شكرا لقرائتكم حسام البدرى يعلن القائمة النهائية للمنتخب غدا استعدادا لتوجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري غداً السبت عن القائمة النهائية لمباراتي توجو المقرر لهما يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقي 20122 ، حيث يرغب البدري في الاستقرار على القائمة النهائية و التركيز معهم والتي لن تخرج عن 26 لاعبا.

ويتواجد في معسكر المنتخب الأول 19 لاعبا هم مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) و محمد الشناوي و محمد هاني و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدي فتحي و محمد مجدي أفشة " الأهلي" ، على أن ينضم لاعبو الزمالك خلال الساعات المقبلة، و المحترفين بداية من يوم 9 نوفمبر وهم محمد صلاح و محمد النني و محمود تريزيجيه و أحمد حجازي و أحمد حسن كوكا يومى 9 و 10 نوفمبر الجاري.

وأكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أن نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك لن يكون له تأثير على المنتخب، خاصة بعد تأجيله ليوم 27 نوفمبر، مشيداً بالروح المعنوية العالية للاعبى الأهلى والزمالك. وكشف البدرى عن سبب استبعاد أحمد فتحى ظهير الأهلى المنضم حديثا بيراميدز وأنه لأسباب فنية بالنظر للمستقبل، فى ظل الرغبة فى بناء جيل جيد لمنتخب مصر.

وأضاف حسام البدرى، في مؤتمر صحفى، أن هناك احتمالا لانضمام كهربا جناح الأهلى لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحسابات كلها فنية وليس أى شيء آخر، وهناك احتمالية لضم كهربا لتعويض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى الجديد المصاب.