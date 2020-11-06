شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ استعداداته للموسم الجديد بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، اليوم لإستئناف تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون منذ مباراة بيراميدز الأخيرة فى مسابقة الدورى العام، حيث فضل الجهاز الفنى البدء فى التدريبات سريعاً من أجل الاستعداد لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أبلغ الكاف فريق ذئاب الجبل أن أولى مباراتهم فى دور الـ 64 ستقام مقرر لها 29 نوفمبر الجارى.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن نادى المقاولون لن يقبل استنزاف موارده فى الميركاتو بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار اللاعبين، وقال عادل فى تصريحات خاصة، إن النادى سيحافظ على نفس سياسته من الموسم الماضى، وهى شراء الصفقات بأقل تكلفة واختيار اللاعبين بعناية كما حدث من قبل، مستعينًا بالعين الخبيرة لعماد النحاس، بعدما أثبتت التجربة نجاحها وشهدت تألق أكثر من لاعب لم يكونوا معروفين.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية بالموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدًا الكونفدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بالنادى وللجهاز الفنى ولاعبى الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفنى.

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عامًا حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 فى بطولة أفريقيا أبطال الكئوس.

وكان المهندس محمد عادل فتحى، قد أعلن فى وقت سابق عن ضم التونسي وسيم النغموشى لتدعيم صفوف المقاولون استعدادًا لخوض الموسم الجديد، وأكد فتحي أن النغموشي انضم لصفوف المقاولون فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب عقدا لمدة موسمين، واجتاز الكشف الطبي وأنهى إجراءات التعاقد، ويلعب النغموشي فى مركز وسط الملعب وسبق له اللعب لنادى الترجى التونسى كما لعب لفريق اتحاد بن قردان التونسى أيضًا.