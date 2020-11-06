شكرا لقرائتكم اتحاد التنس يجتمع الأربعاء المقبل لتحديد ملامح النشاط الرياضى للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الأربعاء المقبل ، لتحديد ملامح النشاط الرياضى للموسم الجديد وتحديد موعد انطلاقه وانتهائه، حيث سيتم مناقشة أيضاً عدد من الملفات التى تخص لعبة التنس، وذلك بعد الاطلاع علي الخطة الفنية التي وضعها ضياء نجيب المدير الفني للاتحاد، قبل اعتمادها بشكل رسمي .

ونشر اتحاد التنس لائحة الاتحاد الجديدة فى الوقائع الرسمية بعد اعتمادها بشكل رسمى من اللجنة الأولمبية المصرية، حيث ضمت اللائحة العديد من البنود، والتى جاء أبرزها تشكيل مجلس الإدارة حيث عاد إلى شكله القديم، وشروط الانتخابات، حيث يحق للعضو المجلس أن يترشح فى دورات ولا يحق له الترشح إلا بعد مرور دورتين، تقسيم صوت أعضاء الجمعية العمومية إلى قسمين وفقاً للوزن التصويتى.

وقرر اتحاد التنس تنفيذ خطة بديلة لتجهيز اللاعبين مع استمرار تأجيل انطلاق المسابقات المحلية، بسبب عدم حسم الإجراءات الاحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الطبية العليا، حيث قرر مسئولو الاتحاد إقامة بطولتين تنشيطية ودية للإعمار السنية 16 و18 عاما ناشئين بمشاركة 12 لاعبا، وناشئات بمشاركة 11لاعبة ، في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس الماضى، حيث أقيمت البطولتين علي ملاعب نادي الصيد ، وتحمل الاتحاد النفقات المالية لهذه البطولات ، واعتمد اتحاد التنس تشكيل لجنة طبية للاتحاد لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطلوبة استعدادًا لانطلاق البطولات المحلية.

وقام الاتحاد المصرى للتنس، بإجراء قرعة دوري لمراحل الناشئين والناشئات 14 عاما والرجال والسيدات، وذلك بعد إلغاء باقي المراحل العمرية نظرا لحرص الاتحاد على التقليل من الاحتكاك بين اللاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ما تسبب في ضيق الوقت لإقامة باقي المراحل.

وصرح وليد سامي نائب رئيس اتحاد التنس، بأن دوري مراحل الناشئين والناشئات 14 عاما والرجال والسيدات سيبدأ فى 30 أكتوبر الحالي وتستمر حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن الاتحاد حريص على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية خوفاً على صحة اللاعبين واللاعبات.

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