شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدعم مؤمن زكريا: "لاعب من طراز الأبطال وننتظر عودته"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على دعم مؤمن زكريا صانع ألعاب النادى الأهلى، والذى أبعدته الإصابة قبل فترة عن المشاركة مع فريقه، وقال عادل فى تصريحات خاصة:" مؤمن زكريا بطل، لا خلاف على أن إمكانياته الفنية وإسهاماته الرياضية غنية عن التعريف، ولكن خلقه العالى قبل كل شئ وحبه لزملائه هو ما أضفى عليه هذا الحب فى الفترة الأخيرة، وهذا سيكون داعم له بشكل كبير للعودة سريعاً إلى الملاعب، ويجب أن نقف احتراماً أمام قوته وصبره ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب.

انضم مؤمن زكريا لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى عام "2004" استمر به "5" سنوات، ولم يتم تصعيده للفريق الأول فى بداية ولاية حسام البدرى الأولى "2009/2010" فانضم لصفوف الإنتاج الحربى تحت قيادة طارق يحيى لمدة عام ونصف شارك خلالها فى "36" مباراة وسجل "4" أهداف، كما شارك فى "5" مباريات فى كأس مصر ولم يسجل.

انتقل للمصرى البورسعيدى يناير 2011 واستمر حتى حادث بورسعيد الشهيرة لعب خلالها "22" مباراة وسجل هدفين فى تلك المباراة الشهيرة بعد نزوله كبديل.

وانضم لصفوف إنبى موسم "2012/2013" واشترك معه فى "23" مباراة سجل خلالها سبعة أهداف.

وانتقل على سبيل الإعارة لنادى الزمالك عام "2013" واستمر عاما ونصف، ارتدى خلالها فانلة الزمالك "57" مباراة سجل خلالها "12" هدفا بواقع تسعة أهداف فى الدورى خلال "38" مباراة، ثلاثة أهداف قارية فى "11" مباراة، كما لعب "8" مباريات فى كأس مصر، حقق خلال تلك الفترة القصيرة ثلاثة بطولات منها بطولتان لكأس مصر، وبطولة الدورى.

عاد للأهلى فى صفقة انتقال مدوية فى يناير 2015 ليلعب مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

وقاريا لعب مع الفرق الثلاثة "51" مباراة قارية سجل خلالها "9" أهداف ليصل إجمالى مبارياته الرسمية إلى "280" مباراة سجل خلالها "65" هدفا.

كما شارك فى "12" مباراة دولية مع المنتخب الأول ،انضم فى يناير الماضى لصفوف أهلى جدة السعودى على سبيل الإعارة، لعب بقميصه "14" مباراة وسجل "5" أهداف.

مؤمن زكريا انتقل إلى صفوف أحد السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل فسخ عقده مع الفريق بالتراضى دون أن يشارك فى أى مباراة رسمية وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.