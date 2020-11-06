شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق نصف نهائى بطولة كلاسيك للاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الدور نصف النهائى ببطولة كلاسيك للاسكواش، والتى تستمر حتى السابع من نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 175 ألف دولار كأحد البطولات المصنفة بفئة البلاتينيوم وهى أعلى فئة ببطولات الاسكواش، وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة لعدد من اللاعبين، كما شهدت الأدوار السابقة العديد من المفاجآت أيضاً، بعد خروج محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميا من دور الـ 16 عقب خسارته أمام لاعب وادى دجلة الصاعد يوسف إبراهيم.

وكان ثلاث لاعبين مصريين قد حجزوا مقاعدهم فى نصف النهائى وهم على فرج المصنف الأول عالمياً، وطارق مؤمن المصنف الثالث، وفارس الدسوقى، وجاءت مباريات اليوم كالتالى:

ـ على فرج وطارق مؤمن

ـ فارس الدسوقى والنيوزلاندى بول كول

وكان كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش حالياً، قد انسحب من البطولة، بسبب إصابته فى الأنكل، وحل النيوزلاندى بول كول مكان عبد الجواد فى جدول المنافسات، ويعتبر كريم عبد الجواد هو ثالث بطل مصرى ينسحب من منافسات البطولة، حيث انسحب بطل العالم للناشئين ولاعب النادى الأهلى للاسكواش مصطفى عسل المصنف رقم 18 على العالم، وكذلك وزاهد سالم من البطولة، على أثر مخالطتهما لحالة مصابة بكورونا، ويخضع كلا اللاعبين للعزل الذاتى بعدما ثبتت إصابة أفراد الأسرة المقربين بـ COVID -19، فيما لم يتلق أى من اللاعبين نتيجة اختبار إيجابية فى الوقت الحالي.

فى سياق متصل، كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف العالمى الجديد للرجال فى شهر نوفمبر، حيث استعاد البطل المصرى على فرج، صدارة التصنيف العالمى بعدما تراجع عنها فى فبراير الماضى، لصالح محمد الشوربجى، إلا أن فوز على فرج مؤخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش والتى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة، رفع من نقاطه ليستعيد الصدارة بعد 9 أشهر من هيمنة محمد الشوربجى عليه.

وتراجع محمد الشوربجى إلى التصنيف الثانى، كما تقدم طارق مؤمن مركزاً ليصل إلى التصنيف الثالث متخلياً عن المركز الرابع لكريم عبد الجواد الذى تراجع بعد خروجه المفاجئ من بطولة مصر الدولية فى الأدوار الأولى.

فيما تقدم مروان الشوربجى مركزاً ليصل إلى التصنيف السادس عالمياً، وتقدم مصطفى عسل 4 مراكز ليصل إلى التصنيف الـ 14 بعدما كان فى المركز الـ 18 وذلك بعد وصوله إلى نصف نهائى بطولة مصر الدولية وتغلبه على أكثر من لاعب يسبقه فى التصنيف.