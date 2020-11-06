مانشستر يونايتد يُجدد الثقة في سولشاير قبل قمة إيفرتون

مازال النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يحظى بدعم إدارة النادي، رغم تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، حسبما أفادت تقارير إعلامية بريطانية اليوم الخميس.

وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية أن إدارة مانشستر يونايتد تواصل دعمها لسولشاير، ومازالت ترى أنه سيظل مدربًا للفريق لفترة طويلة الأمد.

وتلقى يونايتد صفعة قوية عقب خسارته 1 / 2 أمام مضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي أمس الأربعاء في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، لينال أول هزيمة في مسيرته بالمجموعة أمام منافسه، الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة القارية.

ويعاني يونايتد من النتائج المهتزة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس عشر حاليا في ترتيب المسابقة برصيد سبع نقاط من ست مباريات، عقب تحقيق فوزين وتعادل وحيد وتلقيه ثلاث هزائم، كان آخرها صفر / 1 أمام ضيفه أرسنال يوم الأحد الماضي، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وأشارت سكاي سبورتس إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد ليس لديهم أي خطط لإقالة سولشاير، رغم التقارير التي ربطت الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق بتولي مقاليد الأمور في ملعب (أولد ترافورد).

وسخر سولشاير من التلميحات بأن منصبه بات مهددًا بعد الهزيمة في تركيا، حيث صرح في المؤتمر الصحفي عقب المباراة “أرفض التعليق على شيء من هذا القبيل. بالطبع، الوقت مبكر وهناك الكثير من الآراء طوال الوقت”.

شدد المدرب النرويجي “ينبغي عليك أن تظل قويًا. أنا موظف في النادي لأقوم بعمل ما وأنا أفعل ذلك بقصاري جهدي مع طاقمي”.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على إيفرتون بعد غد السبت في المرحلة الثامنة للدوري الإنجليزي، حيث يطمح الفريق الأحمر للخروج من تلك الكبوة أمام منافسه، صاحب المركز الرابع، الذي يعاني هو الآخر من تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة، عقب إخفاقه في تحقيق أي انتصار في لقاءاته الثلاثة الماضية بالبطولة، وخسر أمام ساوثهامبتون ونيوكاسل في آخر مرحلتين.

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