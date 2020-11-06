ليل يوقف انتصارات ميلان بثلاثية نظيفة وليستر سيتي يسحق براجا

تمكن ليل الفرنسي من تحقيق الفوز على مضيفه ميلان 3-صفر الخميس في الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الثامنة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



ويدين ليل بفوزه إلى لاعبه التركي يوسف يازيتشي الذي سجل أهداف فريقه في ملعب سان سيرو في الدقائق 22 من ركلة جزاء و55 و58.



وتوقفت سلسلة النتائج الوردية لفريق ميلان الذي يحتل صدارة الدوري الإيطالي بـ16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد.



وصعد ليل لصدارة المجموعة بـ7 نقاط فيما يأتي ميلان في مركز الوصافة بـ6 نقاط وسبارتا براغ ثالثاً بـ3 نقاط ثم سيلتك في المركز الأخير بنقطة.



وفي المجموعة السابعة، حقق ليستر سيتي الإنكليزي فوزاً مدوياً على سبورتينغ براجا البرتغالي 4-صفر .



وسجل كل من النيجيري كيليتشي إيهياناتشو (21 و48) والبليجيكي دينيس برايت (67) وجيمس ماديسون (78) أهداف الفريق الإنكليزي.



ويحتل ليستر صدارة المجموعة بـ9 نقاط وسبورتينغ براغا وصيفاً بـ6 نقاط ثم آيك أثينا ثالثاً بـ3 نقاط فيما يتذيل زوريا لوهانسك المجموعة من دون نقاط.



المصدر: بي إن سبورت