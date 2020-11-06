أرسنال يستعرض برباعية ويتصدر وفياريال يواصل انطلاقته في اليوروباليغ

حقق أرسنال الإنكليزي الفوز على حساب ضيفه مولده النرويجي 4-1 اليوم الخميس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



وسجل كل من كريستوفر هوغن (خطأ في مرماه 45) وزميله شريف سينيان بذات الطريقة (62) والإيفواري نيكولاس بيبي (70) وجوزيف ويلوك (88) رباعية الفريق اللندني في المقابل دوّن مارتن إيليغسن هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 22.



ويحتل أرسنال صدارة المجموعة بـ9 نقاط ومولده وصيفاً بـ6 نقاط ورابيد فيينا ثالثاً بـ3 نقاط فيما يحتل دوندالك المركز الأخير دون نقاط.



وفي المجموعة التاسعة، واصل فياريال الإسباني انطلاقته الرائعة في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي، وحقق فوزا كبيرا (4-0) على ماكابي تل أبيب من الكيان الصهيوني.



وسجل كارلوس باكا هدفين في الدقيقتين (4) و(52)، وأضاف أليخاندرو باينا وفير نينو الهدفين الآخرين في الدقيقتين (71) و(81).



ورفع فياريال رصيده إلى 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية لينفرد بصدارة المجموعة، وتجمد رصيد مكابي تل أبيب عند ست نقاط في المركز الثاني.

المصدر: وكالات