شكرا لقرائتكم خالد عيد يسعى لضم شيخ "نادى مصر" لغزل المحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة لضم أحمد الشيخ لاعب فريق أف سى مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل و طالب خالد عيد التعاقد مع 6 لاعبين جدد لدعم الفريق الموسم المقبل فى الدورى الممتاز حيث بدأ مسئولو الفريق فى اختيار بعض الأسماء لعرضها على الجهاز الفنى و الاختيار الأنسب لبدء التفاوض مع اللاعبين والأندية.

وتسعى إدارة نادى غزل المحلة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جيدة تساعد على بقاء الفريق في دورى الأضواء والشهرة وألا يقتصر الأمرعلى صعوده موسم فقط مثلما حدث في مراحل سابقة .

قرر مسئولو نادى غزل المحلة تعديل عقد خالد عيد المدير الفنى للفريق عقب صعود الفريق الى الدورى الممتاز الموسم المقبل عقب المجهود الكبير الذى قام به المدرب فى رحلة الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة، من جانب أخر، استقبلت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني، المدير الفنى لفريق غزل المحلة خالد عيد بعد صعوده للدورى الممتاز هذا الموسم بعد غياب الفريق عن دورى الأضواء منذ اربع سنوات. وعرض عبد الغني على خالد عيد الانضمام ليكون عضواً بالجمعية، وهو ما رحب به المدير الفنى للمحلة وطلب ملء الاستمارة وانضمام اللاعبين للجمعية لما تقدمه من خدمات، منها علاج اللاعبين والوقوف بجانبهم فى الأزمات وتقديم لهم الخدمات وحضور المدربين لدورات تدريبية سواء داحل مصر او خارجها.