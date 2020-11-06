شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يعود للقاهرة اليوم بعد انتهاء معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة منتخب الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، إلى القاهرة اليوم الجمعة قادمة من الإمارات بعدما خاض الفراعنة مباراتين وديتين أمام نظيره الاماراتى، وفاز المنتخب الوطني المصرى لكرة الصالات علي نظيره الإماراتي 3 / 2 في المباراة الودية الثانية التي أقيمت أمس بالصالة المغطاة بنادي البطائح بمدينة دبي في ختام المعسكر المغلق لمنتخبنا الوطني استعدادا لبطولة كأس العالم ليتوانيا 2021.وجاءت أهداف المنتخب الوطني، عن طريق إسلام العقرب، ومصطفي عيد، وميزو، كما فاز منتخب الصالات المصرى على الإمارات فى المباراة الودية الأولى الثلاثاء الماضى بهدفين مقابل هدف.

وجرت المباراة الودية الثانية بحضور عبد الملك الجاني رئيس لجنة كرة الصالات في الاتحاد الاماراتي، و محمد عبد الله رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح وعضو مجلس إدارة النادي، وخميس الشامسي المشرف علي المنتخبات، وأحمد كيوان مدير مكتب مجلس إدارة وأمانة السر بنادي البطائح.

و قام محمد عبد الله رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، بتكريم الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات ورئيس بعثة المنتخب المصرى.