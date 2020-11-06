شكرا لقرائتكم خبر عن كاس مصر صداع فى رأس اتحاد الكرة بسبب القوائم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كاس مصر تحول إلى صداع فى رأس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، فى ظل عدم وضوح الرؤية حول إقامته بالقوائم القديمة للأندية أى بنفس اللاعبين الحاليين عن الموسم المنصرم أو بالقوائم الجديدة للأندية خاصة وأن اتحاد الكرة فتح القيد يوم 10 أكتوبر الماضى، ويستمر حتى 11 نوفمبر الجارى، وتترقب الأندية قرار اتحاد الكرة بشأن مباريات كاس مصر لحسم موقفها بشأن مشاركة الصفقات الجديد.

كاس مصر تقام مباريات دور الثمانية له والتى تتعلق بالأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية، يوم 21 نوفمبر الجارى، حيث حددت اللجنة الخماسية ذلك اليوم، موعداً لمباراتي الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، والزمالك أمام نادى إف سى، بدور الـ8 لكأس مصر، وتم إخطار الأمن للحصول على موافقة بإقامة المباراتين فى يوم واحد وتحديد الملاعب التى تستضيف اللقاءين، خاصة أنه كان هناك اتفاق بإقامة مباريات الأهلي والزمالك على يومين فى حال وجودهما بمحافظة واحدة.

كاس مصر يقام فى يوم واحد تطبيقا لمبدأ التكافؤ

اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أوضحت أنه تقرر إقامة مباراتي الأهلي والزمالك بكأس مصر فى نفس اليوم إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، فى ظل ارتباط الفريقين بالمواجهة التي تجمعهما يوم 27 نوفمبر بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

في سياق مختلف، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك جلسات تنسيقية خلال الفترة المقبلة مع مسئولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للتنسيق لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري ببرج العرب بالإسكندرية وتشهد الجلسات التنسيقية بين كاف واتحاد الكرة الترتيب النهائي للمباراة والتي على رأسها إمكانية حضور الجماهير من عدمه في المباراة بعد قرار كاف بإقامة قبل النهائي بدون جمهور .

كاس مصر ينتهى أوائل ديسمبر

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر يوم 4 أو 5 ديسمبر المقبل ، على أن ينطلق الدورى الجديد فى اليوم التالى لنهائى كاس مصر.

موعد نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد دور الـ8 بكاس مصر

وتأهل الأهلى والزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوز الأبيض على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سيكون النهائى هو الأول فى تاريخ البطولة الذى سيجمع بين الأهلى والزمالك فى تاريخهما ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013.

وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.