شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستدعى كهربا للانتظام فى التدريبات 9 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، على استدعاء محمود كهربا لاعب النادى الأهلى للإنضمام لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتىّ منتخب مصر أمام توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى، فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون، على أن يخوض كهربا مرانه الأول مع منتخب مصر يوم 9 نوفمبر الجارى استعدادا لمواجهة توجو الأولى يوم 14 نوفمبر باستاد القاهرة.

منتخب مصر يستبعد طاهر محمد

واستبعد منتخب مصر طاهر محمد لاعب الأهلى الجديد والمقاولون السابق من حساباته بعد إصابته بشد فى العضلة الأمامية فى التدريبات الأخيرة، وهو ما جعل منتخب مصر يستدعى محمود كهربا للإنضمام للمعسكر لتعويض غياب طاهر محمد خاصة وأن رمضان صبحى مازال بعيدا عن فورمة المباريات.

منتخب مصر أعلن قائمة مبدئية

واختار البدرى قائمة منتخب مصر الأولية خلال الأيام الماضية وضمت 19 لاعبا هم مهدى سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى واحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) و محمد الشناوى و محمد هانى و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدى فتحى و محمد مجدى أفشة " الأهلي" .

منتخب مصر راحة 48 ساعة

وقرر منتخب مصر منح اللاعبين راحة يومى السبت والأحد المقبلين على أن يدخل الفريق فى معسكر مغلق بداية من يوم الاثنين المقبل.