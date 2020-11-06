شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدي: الزمالك أفضل فريق في مصر بدنياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد احمد مجدي نجم الزمالك السابق بالجهاز الطبي للفريق الأبيض بقيادة الدكتور محمد اسامة وهو ما ظهر في عودة محمود الونش بشكل سربع وظهر في فورمة جيدة أمام الرجاء.

واضاف أحمد مجدي ان هناك اندية اخري تعاني من الملف الطبي الا ان القياسات التي اجراها لاعبي الزمالك بعد فترة كورونا كانت مفيدة للغاية.

وتابع مجدي ان الزمالك هو افضل فريق في مصر على مستوي العامل البدني. الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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