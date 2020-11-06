شكرا لقرائتكم خبر عن كريم ذكري: الدفاع سر قوة الزمالك هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كريم ذكري لاعب الزمالك السابق ان باتشيكو اجاد في التعامل الفني خلال مواجهة الرجاء المغربي مشددا لن بن شرقي وفرجاني وزيزو يصنعون الفارق للزمالك بشكل كبير.

وتابع كريم ذكري ان الدفاع هو سر قوة الزمالك هذا الموسم كاشفا ان الفريق الأبيض يتمتع حاليا بمرونة تكتيكية كبيرة. الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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