شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: أبو جبل أفضل حارس في إفريقيا .. ونمتلك أفضل قوام في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني زادة عضو مجلس الزمالك ان محمد ابو جبل حارس مرمي الفريق هو الأفضل في افريقيا.

واضاف زادة ان الزمالك يملك حاليا افضل قوام على مستوي اللاعبين في مصر. الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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