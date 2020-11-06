شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: الونش يطير لألمانيا بعد نهائي افريقيا للعلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني زادة عضو مجلس الزمالك ان محمود الونش مدافع الزمالك سيسافر الي المانيا للعلاج بعد نهائي افريقيا.

واضاف زادة ان الجهاز الطبي للزمالك قدم كل ما لديه لتجهيز الونش بهذه الكفاءة الجيدة. الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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