شكرا لقرائتكم خبر عن حشيش: أتمني أن تقوم قناتي القطبين بتهدئة الجماهير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد حشيش، نجم الأهلي السابق، على ضرورة تهدئة لاعبي قطبي الكرة المصرية قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا من جانب الجهاز الفني للناديان.
وقال حشيش فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "أتمني أن تقوم قناتي الأهلي والزمالك بتهدئة الجماهير قبل نهائي أفريقيا، حتى لا يكون هناك تربص داخل الملعب بين اللاعبين وتحدث أزمة مثلما حدثت فى مباراة السوبر المصري فى الإمارات".
وأضاف: "يجب على الجميع التحلي بالروح الرياضية حتى لا ندخل فى مهاترات والسوشيال ميديا سببب رئيسي فى الاحتقان بين الجماهير".
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