شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كين يسجل هدفه 200 مع توتنهام وميلان يسقط أمام ليل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 نوفمبر 2020

الخليج 365

سجل هاري كين الهدف رقم 200 في مسيرته مع توتنهام هوتسبير في الفوز 3-1 على مضيفه البلغاري لودوجورتس في الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس فيما توقف سجل ميلان الخالي من الهزيمة عند 24 مباراة بالخسارة 3-صفر أمام ليل الفرنسي.



وسجل كين هدفا بضربة رأس مستفيدا من ركلة ركنية نفذها مورا في الدقيقة 13 ليحقق انجازا جديدا مع الفريق في مشاركته رقم 300.

وبعدها تعاون مع جاريث بيل قبل أن تصل الكرة إلى مورا لينهيها بسهولة في الشباك في الدقيقة 33.

وقلص كلاوديو كيسيرو الفارق للفريق المضيف بعد أربع دقائق من الشوط الثاني لكن جيوفاني لو سيلسو استعاد فارق الهدفين لتوتنهام بعد عمل رائع من البديل سون هيونج-مين.

ويتصدر توتنهام المجموعة العاشرة بست نقاط من ثلاث مباريات متساويا مع أنتويرب الذي خسر 1-صفر أمام لاسك النمساوي.

وتوقف سجل ميلان الرائع بجميع المسابقات عندما سجل الجناح التركي يوسف يازجي ثلاثية ليقود ليل إلى صدارة المجموعة الثامنة.

وهذه هي الثلاثية الثانية للاعب التركي في البطولة هذا الموسم ليرتفع رصيد ليل إلى سبع نقاط متقدما بنقطة على ميلان.

ويأتي سبارتا براج ثالثا بعد فوزه الكبير 4-1 على سيلتيك في جلاسجو.

وفرض ليستر سيتي الإنجليزي سيطرته على المجموعة السابعة بانتصاره الثالث في ثلاث مباريات حيث تغلب 4-صفر على براجا فيما فاز أيك أثينا 4-1 على زوريا الأوكراني ليظل في المركز الثالث.

وحقق أرسنال فوزه الثالث في العدد ذاته من المباريات بانتصاره 4-1 على مولده بفضل هدفين عكسيين من الفريق النرويجي.

ويعتلي أرسنال قمة المجموعة الثانية بتسع نقاط متقدما بثلاث نقاط على مولده وست نقاط على رابيد فيينا الذي فاز 4-3 على دانداك.

وفي اليونان قلب باوك تأخره إلى فوز 4-1 على أيندهوفن الهولندي في الشوط الثاني ليتقدم إلى المركز الثاني بخمس نقاط متأخرا بنقطتين عن غرناطة الإسباني الذي تغلب 2-صفر على مضيفه أومونيا نيقوسيا متذيل الترتيب.

وواصل روما مستواه الرائع بتغلبه 5-صفر على كلوج الروماني ليتصدر المجموعة الأولى أمام يانج بويز السويسري الذي انتصر 3-صفر تشسكا صوفيا.

وهز بنفيكا الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل بعشرة لاعبين 3-3 مع رينجرز في المجموعة الرابعة.

ويتصدر الفريق الاسكتلندي المجموعة متفوقا بفارق الأهداف على بنفيكا.

وشهدت المجموعة الثالثة غزارة في الأهداف إذ فاز سلافيا براج المتصدر 3-2 على نيس الفرنسي فيما عاد باير ليفركوزن الألماني صاحب المركز الثاني بانتصار 4-2 من ملعب هبوعيل بئر السبع متذيل الترتيب.

وما زالت المنافسة متكافئة في المجموعة السادسة التي يتصدرها ألكمار الهولندي بفارق الأهداف رغم خسارته 1-صفر أمام ريال سوسيداد.

ولدى كل من ألكمار وسوسيداد ونابولي الإيطالي، الذي فاز 2-1 في ملعب رايكا، ست نقاط.

وتأجلت مباراة فياريال أمام ضيفه مكابي تل أبيب بسبب الأمطار الغزيرة التي تركت الملعب في حالة سيئة.