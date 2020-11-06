شكرا لقرائتكم محمد عامر: بطولة دورى أبطال إفريقيا 1982 الأغلى فى مسيرتى مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال محمد عامر ، نجم الاهلى السابق ، إن الراحل محمود الجوهري أجبرنى على تغير القميص مع محمود الخطيب لوجود شبه كبير بيننا وقمنا بالفعل بتغير الأرقام للتمويه على الفريق الإفريقي وأحرز الخطيب يومها أجمل أهدافه من اسيست صنعته له .

وأضاف فى تصريحات لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلي، كنا نلعب دائما على الفوز وامتاع الجماهير باكبر عدد من الاهداف، وكنا 30 لاعب فى السبعينات والبديل كان على نفس مستوي الاساسي ، والمجري هيديكوتى هو من وظفنى فى الجناح الايمن المهاجم مما تسبب فى غيرة مصطفى عبده الايجابية وتقديمه لأفضل مواسمه، مضيفا من لم يلعب كرة فى الاهلى لم يلعب كرة قدم فى مصر

ويري عامر أن وليد سليمان معدنه جيد جدا ويلعب على التركيز دائما وهو لاعب محترف ، أما أحمد الشيخ فهو موهوب ولكنه يحتاج الى إهانة نفسه فى الملعب باللعب بروح قتالية أكبر.

وواصل نجم الاهلى السابق بطولة دورى أبطال إفريقيا 1982 هى الأغلى فى مسيرتى مع الأهلى وواجهنا صعوبات كبيرة فى غانا أثناء مواجهة كوتوكو، وتم صرف 10 الاف جنيه مكافاة الفوز بأول بطولة إفريقية للنادى الأهلى.

وتابع سجلت هدف التعادل فى الزمالك بعد 4 دقائق من تسجيلي هدف عكسي فى مرمى الأهلى مضيفا أن مباراة الأهلى والزمالك دائما خارج الحسابات ولا بد من الهدوء والتركيز ، مؤكدا أن موسيمانى مدرب جرئ ويفكر بطريقة أوروبية

وأتم صعدت محمد الننى وعلى فتحى وزيكا أثناء تدريبى للمقاولون العرب وأبلغت هانى رمزى جينها بان محمد صلاح سيكون ميسي مصر وتم التعاقد معهم لمدة 4 مواسم لضمان حق المقاولون العرب وأنا من تسببت فى التعاقد معهم مضيفا أن التدريب فى دورى المظاليم أصعب بكثير من الدورى العام