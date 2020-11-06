شكرا لقرائتكم باسم مرسى: أتمنى العودة للزمالك ولن أخشي مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي إنه مستعد للعودة للزمالك مرة أخري مؤكدا أنه حال رجوعه لن ينزعج من مصطفى محمد طالما الفرصة متاحة له لإثبات نفسه ويصبح رقم واحد بين مهاجمي الأبيض.

أضاف باسم في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى احمد شوبير أنه لم يفقد الأمل في العودة من جديد للزمالك، موضحا أن أبرز أخطائه تتمثل في الرحيل عن القلعة البيضاء، بجانب تركيزه السابق مع السوشيال ميديا ولكنه تعلم من ذلك مؤخرا.

وعن العودة للزمالك، قال: "كان هناك مفاوضات غير رسمية، وأنا جاهز لمنافسة مصطفى محمد لو حصلت على الفرصة، ولا أستبعد فكرة عودتي للأبيض من جديد وأتمنى تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة".