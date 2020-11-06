شكرا لقرائتكم باسم مرسي: مروان محسن "محطة" ومصطفى محمد مهاجم مصر الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي إنه لا يقتنه بالأصوات التي تؤكد ندرة المهاجمين في مصر موضحا أن هناك العديد من اللاعبين الذين يصلحون لشغل هذا المركز مثل مصطفى محمد ومروان محسن وحسام حسن وأحمد على وغيرهم.

وجه باسم نصيحة لمصطفى خلال حواره لبرنامج ملعب أون مع الإعلامى أحمد شوبير لقناة أون تايم سبورتس قائلا:" لا تلتفت للانتقادات ولا تسمع للإعلام أول الجماهير اشغل بالك بنفسك وتطوير مستواك لا تفعل مثلى".

تابع مهاجم الإنتاج الحربي:" مروان مهاجم يمتلك قدرات أفضل من الأهداف فهو بمثابة محطة يعتمد عليه زملائه في الملعب في نقل المباراة ".

وواصل:" غياب الأهداف عنى خلال الفترة الماضية جاء بسبب ندرة المشاركات وقدمت أداء جيد مع الإنتاج الحربي وتعلمت من أخطائى ولن أكررها مرة أخري".