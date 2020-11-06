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جدة - عمرو شويل يترقب الملايين من عشاق كرة القدم وبخاصة فى افريقيا ومصر إقامة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي و الزمالك في التاسعة مساء يوم 27 من نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.



موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ونجح الزمالك فى التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى. موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، فيما سبقه الأهلى فى التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين. موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، فيما سبقه الأهلى فى التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.



موعد نهائى دورى أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وستُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.



موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.