شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حازم إمام يحتفل بزفاف ابنة شقيقه أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفل حازم إمام نجم الزمالك و المنتخب السابق بزفاف فرح أبنة شقيقه أشرف ، حيث نشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، صورا من حفل الزفاف ، وشاركها مع جمهوره ، و علق عليها قائلا : " فرح بنت اشرف اخويا اتجوزت النهارده ،الف مبرووك يا فروحة❤️❤️، مش مصدق والله الايام بتجري فعليا ".

فى السياق ذاته، يرى حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن جيله فى القلعة البيضاء كان يمتلك فريقاً مميزاً خاصة على الناحية الهجومية، لتوافر العديد من البدائل وبنفس مستوى الأساسيين، وقال الثعلب الصغير فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: كنا بنلعب كرة هجومية أكثر، خاصة أننا كنا نمتلك مهاجمين مميزين، ولكن الجيل الحالى ليس لديه سوى مصطفى محمد، كان الفوز على ملعبنا أبرز المزايا فى بطولات أفريقيا وكنا نفرض سيطرتنا بشكل واضح، الجيل بأكمله كان مميز والدفاع كان قوى جدا .

كما قال امام أن الثنائى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ومحمود كهربا لاعب الأهلى كلاهما مخطئ فى الأزمة الاخيرة، وقال "دايما لون الفانلة هو اللى بيحكم فى تفسير الأزمات، دايما كل واحد يشوف الأزمة طبقاً لانتمائه، الأهلاوية زعلوا من فضل عشان وقف كهربا بعد السوبر والزملكاوية زعلوا من الجناينى عشان وقف شيكابالا بعد السوبر".



حازم امام



حازم و ابنته



حازم وزوجته مع العروسة