شكرا لقرائتكم خبر عن يلا Ahly .. تعرف على هدافى الأحمر فى دورى الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصل النادى الأهلى Ahly ،عن مباراته المرتقبة أمام الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا ، و التي يلتقى فيها مع الزمالك بعد تأهل الأبيض للمباراة النهائية بعد تغلبه على الرجاء المغربى في نصف نهائي المنافسات بثلاثية مقابل هدف .

ورغم أن هداف دورى الابطال الأفريقي ، ليس من النادى الأهلى ، إلا ان الفريق الأحمر يسيطر على 3 مراكز في قائمة ترتيب الهدافين ، حيث يٌعد حسين الشحات هداف الأحمر برصيد 6 أهداف ، ويليه على معلول بأربعة أهداف، ثم صلاح محسن بأربعة أهداف .

في المقابل يٌعد كريم عريبى لاعب النجم الساحلى هو هداف البطولة حتى الان برصيد 10 أهداف يليه مصطفى محمد من الزمالك ، ثم أشرف بن شرقى و جاكسون موليكا من مازيمبى بسبعة أهداف لكل منهما ، وفى المركز التالى يأتي حسين الشحات .

الأهلى فتأهل إلى دور نصف النهائى فى هذه النسخة بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وهُزم فى مباراة، فيما سجل 8 أهداف واستقبل 7 أهداف.

ثم تأهل الأهلى إلى دور نصف النهائى ليلتقى فريق القطن الكاميرونى، وتعادل الفريقين بالنتيجة نفسها 1 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليحتكما لركلات الجزاء الترجيحية التى فاز فيها الأحمر بنتيجة 7 / 6.

وتأهل الأهلى بعدها إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا ليواجه نظيره اورلاندو بيراتس بطل جنوب إفريقيا، ليفوز عليه بنتيجة 3 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة ويتوج باللقب الثامن والأخير فى تاريخه.