الونش يطير لألمانيا بعد نهائى أفريقيا للعلاج

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن محمود الونش مدافع الفريق سيسافر إلي ألمانيا للعلاج بعد نهائي دورى أبطال أفريقيا ، والمقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى ، بين فريقى الأهلى و الزمالك ، مضيفا أن الجهاز الطبي للزمالك قدم كل ما لديه لتجهيز الونش بهذه الكفاءة الجيدة.وقال زادة فى تصريحات تليفزيونية أن محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأبيض هو الأفضل في افريقيا ، كما أكد ان الفريق الأبيض يملك حاليا أفضل قوام على مستوي اللاعبين في مصر.

الزمالك تأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء الماضى ، على استاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وسبق وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.