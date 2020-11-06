شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى: عناصر القوة فى الأهلى متعددة وبالزمالك لاحدود لها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق، عن عناصر القوة في الأهلى والزمالك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا المقررأن يجمع بين القطبين يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري.

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قال أمير عزمى في تصريحات خاصة:" الأهلى لديه عناصر قوة متعددة حيث يمتلك على معلول في الجبهة اليسري وأليو ديانج وحمدي فتحي في وسط الملعب ومحمد الشناوي في حراسة المرمي".

أضاف أمير :" فريق الزمالك يمتلك عناصر قوة لا حدود لها في جميع الخطوط من مصطفى محمد وأوباما وبن شرقى وساسي وأبو جبل وطارق حامد وعبد الله جمعة وبشكل عام فريق الزمال أتقل من الأهلى في الفترة الحالية".

تشهد بطولة دورى أبطال افريقيا مواجهة بين الاهلى و الزمالك في المباراة النهائية ، كحدث لأول مرة في تاريخ البطولة بعد مرور 56 نسخة أفريقية ، حيث نجح كلا الفريقين في الحصول على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة ، و التي طالما حلم كل فريق بالتتويج بها ، حيث سبق وتوج الأهلى باللقب 8 مرات ، بينما توج الزمالك 5 مرات سابقة .ووصل الأهلى إلى نهائي دورى الابطال بعد التغلب على الوداد المغربى ، بهدفين في مباراتى الذهاب و 3/1 فى العودة من نصف النهائي ، بينما فاز الزمالك على الرجاء بهدف في الذهاب و ثلاثية في العودة ، ليلتقى قطبى الكرة المصرية في النهائي الأفريقية .